Небольшое количество дронов, которое использовали при атаке, указывает на то, что вряд ли эта акция была санкционирована украинскими властями, считает эксперт.

Беспилотные летательные аппараты, атаковавшие Кремль, вероятнее всего, запускались с территории Подмосковья.

Такое мнение высказал директор Центра анализа стратегий и технологий Московского оборонного аналитического центра Руслан Пухов в комментарии Financial Times.

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Он отметил, что беспилотник могли быть куплены на коммерческой основе. И уже потом оснащены взрывчаткой. Пуховые считали, что это могла пробуждать "украинская группа", работающая на территории России, запустила их где-то недалеко от Кремля. Именно поэтому, по словам Пухова, российские силы ВПЛ не смогли их зафиксировать.

Кроме того, он заявил, что небольшое количество дронов, которое использовали при атаке, указывает на то, что вряд ли эта акция была санкционирована украинскими властями.

Вместе с тем, неназванный инженер заявил изданию, что теоретически Украина имеет возможность направить свои беспилотники на Москву.

"Создать беспилотник с дальностью полета 800 км несложно, его наведение — сложная задача", — сказал он.

Этот же инженер отметил, что у российских систем ПВО есть очевидные проблемы с поражением беспилотников в темное время суток.

"Днем зенитные комплексы используют оптические прицелы, поэтому поразить беспилотник легко, но ночью они не являются легкой мишенью", — заявил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к "атаки" беспилотниками на Кремль, о чем ранее заявили российские власти.

Кроме того, мы ранее информировали, что вслед за главой Госдумы РФ Вячеславом Володиным, после атаки неизвестных беспилотников на Кремль, назвал президента Украины Владимира Зеленского "международным террористом", депутаты парламента государства-агрессорки высказывают радикальные призывы.

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