Россия может тайно атаковать Запад: в НАТО предупредили об угрозе

По словам главы разведки НАТО, Россия может нацелиться на подводные кабели.

Россия составляет карту важнейших подводных систем инфраструктуры Европы и США в Атлантическом океане, Балтийском и Северном морях. Это делается для вероятной атаки.

Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Каттлер, пишет Bloomberg.

По его словам, РФ может прицелиться на подводные кабели и критически важные объекты инфраструктуры Запада. Москва хочет получить рычаги давления на страны, поставляющие Украине оружие.

"Россия активно занимается картографированием критической инфраструктуры союзников как на суше, так и на морском дне, эти усилия поддерживаются российскими военными и гражданскими разведывательными службами", — сказал Каттлер.

Издание пишет, что страны-члены НАТО хотят защитить подводные кабели, на которые приходится 95% интернет-коммуникаций. Также через них ежедневно проходят финансовые транзакции на сумму около 10 трлн долларов.

Каттлер также указал на военную стратегию России, предусматривающую скорейшее уничтожение жизненно важной инфраструктуры на ранних стадиях конфликта. Эту тактику ВС РФ пытаются применить в Украине. По его словам, усилия Москвы отчасти возглавляются программой подводной разведки Министерства обороны РФ.

По словам Каттлера, хотя Китай также проявляет активность в Атлантике, он больше заинтересован в покупке инфраструктуры, чем в тестировании уязвимостей.

По данным издания, НАТО недавно создала группу координации подводной инфраструктуры, которую возглавил генерал-лейтенант Ханс-Вернер Вирманн.

Напомним, за неделю до взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", произошедших в сентябре 2022 года, Балтийский флот ВМС РФ проводил масштабные маневры, которые могли являться прикрытием для диверсии.

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