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Россия потеряла 650 военных в сутки: свежая статистика Генштаба

Россия потеряла 650 военных в сутки: свежая статистика Генштаба

Генштаб ВСУ сообщил о потерях россиян по состоянию на утро 4 мая / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Общие боевые потери России к утру четверга, 4 мая, составляют 192 590 оккупантов.

За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 650 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери России:

  • личного состава – около 192590 (+650) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3707 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 7216 (+17)
  • артиллерийских систем – 2962 (+16)
  • РСЗО – 547 (+3)
  • средства ПВО – 304 (+4)
  • самолетов – 308
  • вертолетов – 294
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2523 (+18)
  • крылатые ракеты ‒ 947
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5886 (+21)
  • специальная техника ‒ 370 (+7)

Ранее Генштаб сообщил, что ВСУ отразили 40 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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