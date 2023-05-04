Россия потеряла 650 военных в сутки: свежая статистика Генштаба

За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 650 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери России:

личного состава – около 192590 (+650) человек ликвидировано

танков ‒ 3707 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 7216 (+17)

артиллерийских систем – 2962 (+16)

РСЗО – 547 (+3)

средства ПВО – 304 (+4)

самолетов – 308

вертолетов – 294

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2523 (+18)

крылатые ракеты ‒ 947

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 5886 (+21)

специальная техника ‒ 370 (+7)

Ранее Генштаб сообщил, что ВСУ отразили 40 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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