Россия потеряла 650 военных в сутки: свежая статистика Генштаба

Общие боевые потери России к утру четверга, 4 мая, составляют 192 590 оккупантов.
За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 650 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие потери России:
- личного состава – около 192590 (+650) человек ликвидировано
- танков ‒ 3707 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 7216 (+17)
- артиллерийских систем – 2962 (+16)
- РСЗО – 547 (+3)
- средства ПВО – 304 (+4)
- самолетов – 308
- вертолетов – 294
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2523 (+18)
- крылатые ракеты ‒ 947
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5886 (+21)
- специальная техника ‒ 370 (+7)
Ранее Генштаб сообщил, что ВСУ отразили 40 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
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