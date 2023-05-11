Данилов заявил об успехах Вооруженных сил Украины в районе Бахмута

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские военные имеют частичный успех в районе Бахмута Донецкой области и отодвигают российских оккупантов. Таким образом он подтвердил слова командующего Сухопутными войсками Александра Сырского об эффективных контратаках ВСУ на Бахмутском направлении.

Об этом Данилов сказал в эфире национального телемарафона.

"Вчерашнее заявление нашего генерала Сырского абсолютно соответствует действительности. Мы их понемногу отодвигаем, но имейте в виду, что 41 кв. км — площадь Бахмута. Там есть чем работать, есть где работать. Наши военные отрабатывают все эти вопросы. Имеем успех частичный, военные делают заявления", — подчеркнул секретарь СНБО.

Также он в очередной раз заявил, что Украина не собирается сдавать этот городок в Донецкой области. По его словам, военное руководство "работает по своему плану"

"Будем держать его (Бахмут — Ред.) столько, сколько военные сочтут необходимым для тактических и стратегических целей, которые имеет наше военное и военно-политическое руководство", — добавил Данилов.

Заявление Сырского об успехах ВСУ в боях за Бахмут

Накануне, 10 мая, генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские защитники осуществляют эффективные контратаки на Бахмутском направлении. По его словам, на отдельных участках фронта армия РФ не смогла удержать давление Сил обороны и отступила на дистанцию до 2-х километров.

"Наши силы обороны надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед. Битва за Бахмут продолжается..." — сообщил Сырский.

Он отметил, что грамотное проведение оборонной операции истощило подготовленные силы ПИК "Вагнер" и заставило на определенных направлениях заменить их хуже подготовленными подразделениями регулярных войск РФ. Именно они потерпели поражение и отошли.

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