В США отреагировали на передачу Украине ракет Storm Shadow

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен положительно отреагировал на то, что Украина получила от Великобритании крылатые ракеты Storm Shadow.

Своими мыслями по поводу передачи ВСУ такого вооружения он поделился в интервью PBS NewsHour.

"Разные страны будут делать разные вещи в зависимости от собственных возможностей и технологий, в зависимости от того, что наиболее целесообразно", — высказал госсекретарь.

Кроме того, Энтони Блинкен объяснил, почему Белый дом не предоставил Украине дальнобойные ракеты. Относительно вероятной эскалации в результате такого вооружения Украины он отметил, что все происходит в рамках "коалиционного и скоординированного процесса".

"Мы предоставили Украине уникальную помощь в этом процессе. Другие страны могут делать вещи, которые отличаются от того, что делаем мы. Вопрос вот в чем: все ли это отвечает потребностям Украины? И мы убеждены, что да, именно так", — подчеркнул он. госсекретарь США.

Передача Украине ракет Storm Shadow

Утром 11 мая издание CNN со ссылкой на ряд высокопоставленных чиновников сообщило, что Украина получила от Британии несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Такая поставка состоялась перед ожидаемым контрнаступлением.

Чуть позже глава Министерства обороны Великобритании подтвердил передачу этого вооружения Вооруженным силам Украины. По его словам, использование Storm Shadow позволит "оттеснить находящиеся на суверенной территории Украины российские силы".

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков говорит, что крылатые ракеты Storm Shadow гораздо лучше ATACMS. В частности, они имеют более совершенную систему наведения и способны поражать движущиеся объекты.

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