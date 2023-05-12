Спецпредставитель Китая едет в Украину: по дороге посетит еще и Россию

В Украину едет спецпредставитель Китая. Во время своего турне по Европе он посетит также и Россию.

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй прибудет в Украину на следующей неделе, чтобы "способствовать мирным переговорам" с агрессорской Россией.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.

Отмечается, что европейское турне Ли Хуэя начнется 15 мая, во время тура посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию.

"Визит представителей Китая в соответствующие страны является еще одним проявлением стремления Китая убеждать и способствовать переговорам, полностью демонстрируя, что Китай твердо стоит на стороне мира", — говорят в Министерстве иностранных дел Китая.

Следует отметить, что этот визит состоится после телефонного разговора китайского лидера Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом месяце. Это был первый личный контакт лидеров Китая и Украины с самого начала полномасштабного вторжения России.

Тогда Китай заявил, что направит спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса". Возглавит делегацию бывший посол Китая в РФ Ли Хуэй.

В свою очередь, У Зеленского отметили, что бывший посол Китая в РФ как никто сможет понять российские намерения.

Отметим, что Китай неоднократно пытался стать миротворцем в этой войне, но западные страны относятся к намерениям Пекина с глубоким недоверием, поскольку на фоне мирных призывов Китай продолжает налаживать углубление связей с Москвой.

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