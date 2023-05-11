НАТО классифицировало Китай как вызов для Альянса

В НАТО считают Китай одним из основных вызовов для Североатлантического союза.

Командование НАТО классифицирует Китай как вызов, а не военную угрозу.

Об этом рассказал глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы квалифицируем Китай не как угрозу, а как вызов. И мы не разрабатываем военные планы, касающиеся Китая", — сказал Роб Бауэр.

По его словам, такая позиция альянса не означает, что командование вооруженными силами отдельных стран-членов не занимается стратегическим планированием на случай вооруженного конфликта с КНР.

Бауэр добавил, что главная угроза для НАТО – это Российская Федерация и международный терроризм. В этой связи военное командование разрабатывает планы именно на случай противостояния с Россией и с террористами.

Напомним, Китай заявил, что будет поддерживать связь со всеми сторонами войны в Украине. По словам главы МИД КНР, Китай не будет "доливать масла в огонь".

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