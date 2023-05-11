За одно — 2-3 грн: что будет с ценами на яйца летом и стоит ли ждать удешевления

Эксперт по птицеводству прогнозирует, что летом за одно яйцо придется платить где-то 2,5–3 гривны.

С начала мая цены на яйца начали падать, и эта тенденция к снижению будет наблюдаться летом.

Об этом рассказал Максим Гопка, аналитик УКАБ, в комментарии 24 канала.

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По его словам, после Пасхи цены в супермаркетах снизились на 9–12% и варьируются в пределах 60,53–70 гривен за десяток, а к середине лета стоимость может упасть еще на 30%.

"Поголовье кур-несушек постепенно восстанавливается и с потеплением и увеличением светлого дня расходы на электроэнергию снижаются, что также повлияет на себестоимость продукта" — сказал он.

Эксперт по птицеводству сотрудник НААН Олег Катеринич прогнозирует, что летом за одно яйцо придется платить где-то 2,5–3 гривны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за последний год цены на продукты питания увеличились на 31,5%. Основными продуктами, которые сдерживали общий рост цен в феврале 2023 года, были яйца, подсолнечное масло (-0,4%) и другие съедобные животные жиры (-1,5%).

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