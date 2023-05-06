Когда подешевеют овощи в Украине

Цена на овощи в Украине скоро изменится, и они станут дешеветь. Это произойдет уже в первом летнем месяце.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко, пишет Суспільне.

"В условиях войны очень трудно прогнозировать динамику не только цен, а многих процессов. Но у нас уже есть более года определенного опыта и опыт прошлых лет. Он показывает, что с поступлением продукции нового урожая, как правило, в июне-июле, даже в более ранние месяцы происходит снижение цен, в первую очередь, на овощи, затем продукты зернового плана, животноводства — яйца, с наступлением тепла уменьшаются затраты, увеличивается яйценоскость", — сказал он.

По его словам, наиболее чувствительны цены на овощи. На формирование их стоимости влияет, что значительная часть агропродукции выращивается вблизи зоны боевых действий.

"Динамика цен за прошлый год перечеркнула все наши представления о динамике. Большая часть овощей выращивается на юге, где ведутся интенсивные бои. Нарушены логистические каналы, производство. В основном на рынке овощи тепличные импортные, которые значительно дороже овощей нового урожая. Сейчас рост 17% по овощной группе.Огурцы, помидоры увеличения цены в 2-3 раза.Вряд ли будет существенное уменьшение цен на них.Ранние овощи в основном тепличные, а поступающие с юга не составляют им конкуренцию, их мало", — подчеркнул Юрий Лупенко.

Следовательно, директор института ожидает, что овощи будут дешеветь, но позже.

Напомним, в Украине за последний год подорожали все без исключения категории продуктов питания. Цены на них выросли на 31,5%.

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