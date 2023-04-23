Уменьшатся ли цены на овощи – прогноз эксперта

В Украине стремительно выросли в цене популярные овощи.
В Украине значительно подорожали овощи, в частности помидоры, огурцы и лук. При этом до лета огурцы и помидоры будут дорожать.
Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL дал Павел Мартышев, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики.
"Мы будем ждать сезона. У нас сезон все-таки будет поздним, потому что Херсонская область все еще остается в зоне боевых действий, а тепличные овощи не будут продаваться дешево из-за того, что дорогая электроэнергия и газ. Нет смысла продавать дешево овощи", – отметил Мартышев.
Напомним, министр аграрной политики Николай Сольский рассказал, когда овощи начнут дешеветь.
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