Уменьшатся ли цены на овощи – прогноз эксперта

В Украине значительно подорожали овощи, в частности помидоры, огурцы и лук. При этом до лета огурцы и помидоры будут дорожать.

Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL дал Павел Мартышев, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики.

"Мы будем ждать сезона. У нас сезон все-таки будет поздним, потому что Херсонская область все еще остается в зоне боевых действий, а тепличные овощи не будут продаваться дешево из-за того, что дорогая электроэнергия и газ. Нет смысла продавать дешево овощи", – отметил Мартышев.

Напомним, министр аграрной политики Николай Сольский рассказал, когда овощи начнут дешеветь.

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