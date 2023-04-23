Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Уменьшатся ли цены на овощи – прогноз эксперта

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
176
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Уменьшатся ли цены на овощи – прогноз эксперта

Когда снизятся цены на овощи. / Фото: pixabay.com

В Украине стремительно выросли в цене популярные овощи.

В Украине значительно подорожали овощи, в частности помидоры, огурцы и лук. При этом до лета огурцы и помидоры будут дорожать.

Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL дал Павел Мартышев, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики.

"Мы будем ждать сезона. У нас сезон все-таки будет поздним, потому что Херсонская область все еще остается в зоне боевых действий, а тепличные овощи не будут продаваться дешево из-за того, что дорогая электроэнергия и газ. Нет смысла продавать дешево овощи", – отметил Мартышев.

Напомним, министр аграрной политики Николай Сольский рассказал, когда овощи начнут дешеветь.

Читайте также:

Запрет импорта из Украины: ряд стран ЕС хочет ограничить поставки украинских продуктов

Запрет импорта из Украины: ряд стран ЕС хочет ограничить поставки украинских продуктов

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
176
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация