Каким будет курс доллара в Украине в конце апреля: прогноз эксперта

Разница между официальными, банковским и наличным курсами не будет превышать 2-2,5%.

В Украине курс доллара в последнюю неделю будет оставаться стабильным.

Такой прогноз сделал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, передает 24 канал.

По его словам, наличные курсы доллара и евро останутся на уровне 37-38 грн/долл. и 40 – 41,5 грн/евро.

"Однако рынок не будет статическим: в последнюю декаду апреля будут иметь место незначительные колебания курсов в размере 0,2 – 0,3 (гривна к доллару) и 0,4 – 0,5 (гривна к евро). При этом, как и за последние 2 месяца, разница между курсом купли и продажи не превысит 0,15 – 0,25 гривны", — отметил эксперт.

Он отмечает, что разница между официальными, банковским и наличным курсами не будет превышать 2-2,5%.

Также читайте В Берлин прилетел российский правительственный самолет — СМИ

Национальный банк Украины установил официальный курс валют. на выходные: субботу, 22 апреля и воскресенье, 23 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 10 коп. Злотый повысился на 5 коп.

Читайте также: