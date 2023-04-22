В Берлин прилетел российский правительственный самолет — СМИ

Информации о пассажирах и грузе никто не обнародовал.

В субботу, 22 апреля, из Москвы в Берлин прилетел российский правительственный самолет, который перед этим получил специальное разрешение на перелет.

Об этом информирует DW.

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Спикер немецких ВВС по запросу агентства сообщил, что российский самолет Ил-96-300, приземлившийся в Берлине, имел так называемое дипломатическое разрешение.

Информацию о пассажирах и грузе никто не обнародовал, ожидалось, что самолет вернется обратно в Москву через несколько часов.

Отметим, что страны Европейского союза закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

На фоне информации о взаимном выдворении работников дипломатических учреждений Германии и России пролет самолета вызвал оживленную дискуссию в соцсетях. Пока неизвестно, могла ли на этом самолете перевозить российских дипломатов.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия приняла решение об очередном массовом выслании сотрудников дипломатических представительств России в ФРГ. В России угрожают зеркальным ответом.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские власти используют ультраправых и ультралевых политиков Германии, чтобы остановить военную помощь Украине в войне с РФ.

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