Операции ВСУ на территории России вполне допустимы – Минобороны Германии

В Берлине считают, что защищаться от российской агрессии Украина имеет право и за пределами своей территории.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что проникновение украинских военных на территорию России является "совершенно нормальными развязанной РФ полномасштабной войной".

Об этом он сказал в интервью ZDF.

Писториус не видит ничего плохого в том, что "нападавшая сторона также перемещается на территории противника, например, чтобы отрезать пути поставки".

"До тех пор, пока не подвергаются нападению города, мирных жителей, гражданские районы, с этим придется смириться. Частью этого, например, является отрезание путей снабжения", – сказал он.

Напомним, две российские авиабазы "Энгельс" и "Дягилево" были атакованы 5 декабря 2022 года. В результате были повреждены два бомбардировщика Ту-95, из которых войска оккупантов ракетами атаковали Украину.

По данным источников американского издания Politico, авиабазы атаковала именно Украина с применением модифицированного беспилотника советского образца Ту-141 "Стриж". Отметим, ранее эту версию выдвигали ряд украинских военных экспертов.

Комментируя атаки на авиабазы в РФ, в Госдепартаменте США заявили, что не предоставляли Украине вооружение, которое позволило бы наносить удары по территории РФ.

В то же время американский госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что США не поощряли Украину наносить удары внутри РФ.