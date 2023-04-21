Операции ВСУ на территории России вполне допустимы – Минобороны Германии

В Берлине считают, что защищаться от российской агрессии Украина имеет право и за пределами своей территории.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что проникновение украинских военных на территорию России является "совершенно нормальными развязанной РФ полномасштабной войной".
Об этом он сказал в интервью ZDF.
Писториус не видит ничего плохого в том, что "нападавшая сторона также перемещается на территории противника, например, чтобы отрезать пути поставки".
"До тех пор, пока не подвергаются нападению города, мирных жителей, гражданские районы, с этим придется смириться. Частью этого, например, является отрезание путей снабжения", – сказал он.
Напомним, две российские авиабазы "Энгельс" и "Дягилево" были атакованы 5 декабря 2022 года. В результате были повреждены два бомбардировщика Ту-95, из которых войска оккупантов ракетами атаковали Украину.
По данным источников американского издания Politico, авиабазы атаковала именно Украина с применением модифицированного беспилотника советского образца Ту-141 "Стриж". Отметим, ранее эту версию выдвигали ряд украинских военных экспертов.
Комментируя атаки на авиабазы в РФ, в Госдепартаменте США заявили, что не предоставляли Украине вооружение, которое позволило бы наносить удары по территории РФ.
В то же время американский госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что США не поощряли Украину наносить удары внутри РФ.
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