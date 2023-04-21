Операції ЗСУ на території Росії є цілком допустимими – Міноборони Німеччини

У Берліні вважають, що захищатися від російської агресії Україна має право і за межами своєї території.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що проникнення українських військових на територію Росії є "цілком нормальними розв’язаній РФ повномасштабній війні".

Про це він сказав у інтерв’ю ZDF.

Пісторіус не бачить нічого поганого в тому, що "сторона, яку атакували, також переміщається на території противника, наприклад, щоб відрізати шляхи постачання".

"Доти, доки не зазнають нападу міста, мирних жителів, цивільні райони, з цим доведеться змиритися. Неохоче, однак частиною цього, наприклад, є відрізання шляхів постачання", – сказав він.

Нагадаємо, дві російські авіабази "Енгельс" та "Дягілєво" були атаковані 5 грудня 2022 року. Внаслідок цього були пошкоджені два бомбардувальники Ту-95, з яких війська окупантів ракетами атакували Україну.

За даними джерел американського видання Politico, авіабази атакувала саме Україна із застосуванням модифікованого безпілотника радянського зразка Ту-141 "Стриж". Зауважимо, раніше цю версію висувала низка українських військових експертів.

Коментуючи атаки на авіабази в РФ, у Держдепартаменті США заявили, що не надавали Україні озброєння, яке б дозволило завдавати ударів по території країни-агресорки.

Водночас американський держсекретар Ентоні Блінкен наголосив, що США не заохочували Україну завдавати ударів всередині РФ.