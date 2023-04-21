Ляшко заявив, що МСЕК припинить існувати: названо дату

З 1 січня 2025 року припинить існувати медико-соціальні експертні комісії.
В Україні прибирають медико-соціальні експертні комісії. Вони припинять існувати з 1 січня 2025 року.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Ми поставили мету, щоб із 1 січня 2925 року їх не було", - сказав Ляшко.
За його словами, для заміни системи медико-соціальних експертних комісій на систему реабілітації та адаптації необхідно внести зміни до 19 законів і 49 підзаконних актів.
"Ми це зробимо", - наголосив міністр охорони здоров’я.
Водночас він наголосив, що зараз контракти на послуги з реабілітації уклали 244 медзаклади.
Нагадаємо, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що впровадження е-рецепта від 1 квітня є лише новим цифровим сервісом для зручності громадян.
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