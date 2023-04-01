Міністр Ляшко прокоментував ситуацію з ліками за е-рецептом

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що впровадження е-рецепта від 1 квітня є лише новим цифровим сервісом для зручності громадян. Рецептурна група препаратів не змінилася.

Про це міністр сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, МОЗ не змінило правила відпуску препаратів, а до рецептурної групи не потрапили жодні нові препарати. Ляшко каже, що електронний рецепт на програму "Доступні ліки" працює в країні понад три роки.

"Ми ввели додатковий сервіс, який з’явився, - електронний рецепт. Всі інші правила відпуску, контроль, який був в довоєнний період, залишається сьогодні. Не змінилася жодна ситуація щодо посилення контролю відпуску", - заявив голова Міністерства охорони здоров’я.

Ляшко зазначив, що у травні 2022-го МОЗ прибрало рецептурний відпуск повністю на всі ліки для того, щоб пов’язано з війною хаотичну ситуацію. Коли ж у серпні системна логістика в аптечній мережі стабілізувалася, то скасували дію постанови на безрецептурний відпуск антибіотиків та запустили додатковий сервіс - електронний рецепт.

"Тобто в країні вже понад пів року працює електронний рецепт разом з паперовим на антибіотики та програму "Доступні ліки". В листопаді ми скасовуємо дію постанови на безрецептурний відпуск на наркотичні лікарські засоби і також запускаємо додатковий сервіс", - наголосив міністр охорони здоров’я.

За словами Ляшка, у МОЗ готували електронну базу для заведення реєстру рецептурних засобів у цифровий формат, щоб можна було запустити за електронним рецептом всю групу рецептурних препаратів.

Нагадаємо, від ранку 31 березня в Мережі публікували десятки фото черг в аптеках по всій Україні. Причиною ажіотажу став продаж ліків за рецептом від 1 квітня. Рецепт можна буде отримати в електронному вигляді.

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