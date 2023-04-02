Темпи штурмів росіян у районі Бахмута суттєво знизилися - американські аналітики

У районі Бахмута на Донеччині темпи російського штурму знижуються порівняно з двотижневою давниною. Зокрема, протягом минулої доби, 1 квітня, відбулося 25 бойових зіткнень.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Анал ітики наголошують, що в районі Бахмута випав сильний сніг. Саме погодні умови могли уповільнити просування росіян у місті, зауважують вони.

ISW наводить за яву речника Східного угруповання військ України Сергія Череватого про те, що в районі Бахмута відбулося 25 бойових зіткнень, а темпи російського штурму продовжують знижуватися порівняно з двотижневою давниною.

" Череватий заявив, що російські сили продовжують перегрупування в районі Бахмута. ISW раніше оцінювали, що російські війська можуть вирішити повторно залучити особовий склад і ресурси після перегрупування, щоб збільшити темп наступу в Бахмуті та навколо нього ", - наголошуюь в ISW.

Карта боїв ISW.

Зокрема, 1 квітня російські війська продовжували наступ вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ, ймовірно, досягли незначних успіхів на північний схід від Водяного, що за 8 км на південний захід від Авдіївки.

ISW з посиланням на заяви українського Генштабу пише, що окупанти продовжували штурм самого Бахмута та вели безуспішні наступальні операції в районі Богданівки, що за 6 км на північний захід від міста, та Іванівського - 6 км на захід.

Ймовірно, російські війська відвернули частину особового складу та ресурсів від Бахмута та, ймовірно, вирішили не відновлювати наступальні операції на Вугледар, щоб активізувати операції в районі Авдіївки в надії оточити населений пункт.

Карта боїв ISW.

Нагадаємо, американські аналітики повідомляли, що українські Збройні сили відновили свої позиції навколо Бахмута та продовжують утримувати стратегічно важливе місто. Втім, російські війська продовжують його штурми.

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