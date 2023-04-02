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Темпи штурмів росіян у районі Бахмута суттєво знизилися - американські аналітики

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Час на прочитання
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Темпи штурмів росіян у районі Бахмута суттєво знизилися - американські аналітики

Фото: Associated Press

Протягом 1 квітня відбулося 25 бойових зіткнень.

У районі Бахмута на Донеччині темпи російського штурму знижуються порівняно з двотижневою давниною. Зокрема, протягом минулої доби, 1 квітня, відбулося 25 бойових зіткнень.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що в районі Бахмута випав сильний сніг. Саме погодні умови могли уповільнити просування росіян у місті, зауважують вони.

ISW наводить заяву речника Східного угруповання військ України Сергія Череватого про те, що в районі Бахмута відбулося 25 бойових зіткнень, а темпи російського штурму продовжують знижуватися порівняно з двотижневою давниною.

"Череватий заявив, що російські сили продовжують перегрупування в районі Бахмута. ISW раніше оцінювали, що російські війська можуть вирішити повторно залучити особовий склад і ресурси після перегрупування, щоб збільшити темп наступу в Бахмуті та навколо нього", - наголошуюь в ISW.

Карта боїв ISW. / ©
Карта боїв ISW.

Зокрема, 1 квітня російські війська продовжували наступ вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ, ймовірно, досягли незначних успіхів на північний схід від Водяного, що за 8 км на південний захід від Авдіївки.

ISW з посиланням на заяви українського Генштабу пише, що окупанти продовжували штурм самого Бахмута та вели безуспішні наступальні операції в районі Богданівки, що за 6 км на північний захід від міста, та Іванівського - 6 км на захід.

Ймовірно, російські війська відвернули частину особового складу та ресурсів від Бахмута та, ймовірно, вирішили не відновлювати наступальні операції на Вугледар, щоб активізувати операції в районі Авдіївки в надії оточити населений пункт.

Карта боїв ISW. / ©
Карта боїв ISW.

Нагадаємо, американські аналітики повідомляли, що українські Збройні сили відновили свої позиції навколо Бахмута та продовжують утримувати стратегічно важливе місто. Втім, російські війська продовжують його штурми.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
816
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