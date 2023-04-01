Министр Ляшко прокомментировал ситуацию с лекарством по е-рецепту

Министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, что внедрение е-рецепта с 1 апреля является только новым цифровым сервисом для удобства граждан. Рецептурная группа препаратов не изменилась.

Об этом министр сказал в эфире информационного телемарафона.

По его словам, Минздрав не изменил правила отпуска препаратов, а в рецептурную группу не попали никакие новые препараты. Ляшко говорит, что электронный рецепт на программу "Доступное лекарство" работает в стране более трех лет.

"Мы ввели дополнительный сервис, который появился — электронный рецепт. Все другие правила отпуска, контроль, который был в довоенный период, остается сегодня. Не изменилась ни одна ситуация по усилению контроля отпуска", — заявил глава Министерства здравоохранения.

Ляшко отметил, что в мае 2022-го Минздрав убрал рецептурный отпуск полностью на все лекарства для того, чтобы связана с войной хаотическая ситуация. Когда в августе системная логистика в аптечной сети стабилизировалась, отменили действие постановления на безрецептурный отпуск антибиотиков и запустили дополнительный сервис — электронный рецепт.

"То есть в стране уже более полугода работает электронный рецепт вместе с бумажным на антибиотики и программу "Доступное лекарство". В ноябре мы отменяем действие постановления на безрецептурный отпуск на наркотические лекарственные средства и также запускаем дополнительный сервис", — подчеркнул министр здравоохранения. .

По словам Ляшко, в Минздраве готовили электронную базу для введения реестра рецептурных средств в цифровой формат, чтобы можно было запустить по электронному рецепту всю группу рецептурных препаратов.

Напомним, с утра 31 марта в Сети публиковали десятки фото очередей в аптеках по всей Украине. Причиной ажиотажа стала продажа лекарства по рецепту от 1 апреля. Рецепт можно получить в электронном виде.

Читайте также:

С сегодняшнего дня вводят электронные рецепты на лекарства: почему стал ажиотаж и стоит ли переживать