Черги та ажіотаж в аптеках через е-рецепт: що про це думають в МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що пацієнт зможе сам обрати, який тип рецепта для нього буде зручнішим - електронний чи паперовий.

В Україні справжній ажіотаж: напередодні введення в дію е-рецепта мешканці багатьох міст України, зокрема і Києва, почали масово скуповувати ліки в аптеках, через що там з’явилися величезні черги.

ТСН.ua поцікавився в Міністерстві охорони здоров’я України, чому виник такий ажіотаж і що власне зміниться в країні після запровадження е-рецепта.

Що саме зміниться для українців 1 квітня у зв’язку з введенням електронного рецепту? Зараз українці масово скуповують ліки в аптеках і запасаються на місяць-два. Чи варто це робити?

Насправді хвилювання є марними. Наразі перелік рецептурних препаратів не змінюється: всі ліки, які й раніше були рецептурними, тепер можна отримати не тільки за паперовим рецептом, але й за е-рецептом.

При цьому паперовий рецепт, який роками в Україні діяв на рецептурні препарати, діятиме й надалі. Правила відпуску не змінюються. Ніякі додаткові методи контролю також. До того ж пацієнт зможе сам обрати, який тип рецепта для нього буде зручнішим - електронний чи паперовий.

Це рішення передусім повʼязане з безпекою пацієнта. Якими б звичними та безпечними не здавалися рецептурні ліки, їх застосування несе підвищений ризик. Неправильне вживання цих ліків може спричинити виникнення серйозних побічних ефектів, викликати залежність чи нести ризик зловживання. Саме тому призначати їх має тільки лікар.

Важливо зазначити, що сьогодні на ринку України представлений широкий асортимент безрецептурних лікарських засобів широкого застосування, які спрямовані на лікування та профілактику найбільш поширених захворювань. Їх як і раніше можна придбати без рецепта. Але, звичайно, краще звернутися за кваліфікованою медичною допомогою.

А для лікування найбільш поширених хронічних захворювань в Україні реалізується державна програма реімбурсації “Доступні ліки”. Вона працює для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, з хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів, цукровим діабетом I та II типу та деякими іншими захворюваннями. Програма працює вже не один рік, а препарати можна отримати безоплатно та з невеликою доплатою за рецептом лікаря.

Як бути людям, які не мають можливості за своїми пожиттєвими ліками йти до лікаря за рецептом?

У разі тривалого лікування хронічних захворювань, за потреби продовжити лікування чи профілактику, повторний електронний рецепт на потрібні ліки можна буде отримати, звернувшись до лікаря дистанційно. Це також одна з переваг електронного рецепта.

Дуже багато пенсіонерів, особливо в селах, взагалі не відвідують лікарні, а в аптеку за них ходять сусіди та родичі. Що зміниться для таких людей, їм не будуть відпускати ліки?

Передусім, ще раніше були впроваджені зміни, які дозволяють фельдшерам у сільській, віддаленій місцевості виписувати рецепти на ліки на паперових бланках. Це рішення і покращує доступ до медичної допомоги, і водночас розширює повноваження молодших медичних працівників з медичною освітою.

Водночас, як зазначено вище, лікар може зафіксувати діагноз пацієнт та виписати електронний рецепт у системі – надалі це дозволить отримувати ліки дистанційно. Так пацієнт чи його родич просто отримає смс з номером та кодом рецепта та зможе погасити його в аптеці.

Деякі люди кажуть, що електронний рецепт не потрібно було запускати під час війни. Вони прогнозують великі проблеми з закупівлею ліків для військових. Чи дійсно це так?

Військові адміністрації, підрозділи Збройних Сил України, а також залучені волонтерські та благодійні організації можуть закуповувати рецептурні ліки для потреб воєнного часу оптово безпосередньо у дистрибʼюторів і для цього не потрібен рецепт.

До того ж на період дії воєнного стану буде діяти виключення на придбання рецептурних ліків в аптеках, які розташовані у межах громад, де ведуться активні бойові дії. Такі аптеки в разі потреби можуть відпускати рецептурні ліки (за винятком наркотичних (психотропних) ліків, сильнодіючих та отруйних речовин) без рецепта лікаря.

Багато лікарів виїхало через війну з України і люди пишуть, що не можуть знайти свого лікаря вже декілька місяців, що вже казати про рецепт від нього. Як можна вирішити цю проблему?

Насправді рецепт не прив’язаний до декларації з сімейним лікарем. Його може виписати будь-який лікар будь-якої спеціалізації державного, комунального чи приватного закладу. То ж не обов’язково шукати сімейного лікаря.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 березня, в Мережі публікували фото черг в аптеках у всій Україні. Люди стоять на вулицях та купують усе підряд про запас.

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