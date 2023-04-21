Карта бойових дій в Україні: яка ситуація на фронтах

В Україні від 24 лютого триває повномасштабне вторгнення.

Карта бойових дій від Deep State показує ситуацію на фронті станом на зараз.

Крім того, на карті позначені підрозділи ворога, штаби ворога, що використовуються ворогом аеродроми, флот ворога та напрямки атак ворога. мапа бойових дій доступна також на liveuamap.com

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Умовні позначення на карті:

сині ділянки – територія, звідки окупанти вибиті;

– територія, звідки окупанти вибиті; зелені ділянки – територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня;

– територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня; сірі ділянки – територія, яка потребує уточнення;

– територія, яка потребує уточнення; червоні ділянки – територія, захоплена окупантами;

– територія, захоплена окупантами; чорний колір – територія Криму та ОРДЛО;

– територія Криму та ОРДЛО; рожевий колір – територія Придністров’я.

Нагадаємо, армія Росії продовжує наступати в Донецькій області, намагаючись виконати наказ Володимира Путіна про захоплення всього Донбасу. Окрім міста Бахмут, яке окупанти штурмують вже багато місяців, місцем найінтенсивніших бойових дій називають Авдіївку.

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