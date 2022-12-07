США не поощряли Киев наносить удары внутри России – Блинкен

В США отмечают, что Украина получает только то вооружение, которое необходимо для обороны.

Вашингтон не поощряет Украину наносить удары по территории РФ и не предоставляет возможности для нанесения этих ударов.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает RealClear Politics.

По его словам, Украина получает вооружение, необходимое для "самообороны, защиты своей территории и свободы".

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге озвучил аналогичную позицию, заявив, что Штаты не давали Украине оружие, которое она должна была использовать для ударов внутри России.

"Мы не даем Украине возможность наносить удары за ее пределами. Мы не поощряем Украину наносить удары за пределами ее границ. Все, что делаем мы, все, что делает мир для украинской поддержки, делается в поддержку независимости Украины, ее суверенитета, ее территориальной целостности. Мы предоставляем Украине то, что ей необходимо использовать на своей суверенной территории, на украинской земле, чтобы дать отпор российским агрессорам, пересекшим границу", — сказал Прайс.

Он подчеркнул, что речь идет об оборонных поставках вооружения.

"Хлопок" на военных аэродромах РФ

Напомним, 5 декабря на российских аэродромах "Дягилево" (Рязанская область) и "Энгельс" (Саратовская область) раздались взрывы.

На аэродроме "Энгельс" в результате взрыва были повреждены два вражеских стратегических бомбардировщика Ту-95 и погибли трое российских военных.

На спутниковом снимке авиабазы "Дягилево" видны следы горения вокруг самолета Ту-22М3, который должен был бомбить украинские города.

6 декабря в России снова произошел "хлопок" – на этот раз на аэродроме в Курске.

Издание CNN проанализировало, как Россия может отомстить за эти взрывы. Эксперты оценили возможность применения Россией химического или ядерного оружия против Украины.

Издание Reuters со ссылкой на западных чиновников отмечает, что атаки на аэродромы в России наносят россиянам психологический удар. А издание Financial Times со ссылкой на анонимного украинского чиновника пишет, что украинцы теперь могут наносить удары даже по Сибири.

Украинская сторона официально не подтвердила и не опровергла свою ответственность за взрывы.

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