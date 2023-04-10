Какова будет цена яиц после Пасхи: прогноз от Минагрополитики

Также в Минагрополитики рассказали, сколько будет стоит куриное мясо

После Пасхи цены на куриные яйца снизятся на треть.

Об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире общенационального телемарафона.

По словам Высоцкого, подорожание яиц вызвало немало факторов, в том числе разрушение оккупантами многих птицеферм.

Замминистра говорит, что после Пасхи будет снижение цены на яйца, которое должно продержаться как минимум до середины лета.

"Мы видим, что это будет от 20 до 40% в зависимости от того, какой будет дальнейшая ситуация на рынке кормов. Пока можно рассчитывать, что минимум на треть они подешевеют", – сказал он.

Цена на курятину

В отличие от яиц производство куриного мяса меньше пострадало от войны. Поэтому Высоцкий прогнозирует, что цены на курятину больше не будут расти.

"В ближайшее время также прогнозируется стабильная ситуация, как с точки зрения объемов производства, так и цен. Никаких подорожаний или дефицита не предвидится", – подытожил замминистра.

Ранее мы сообщали, насколько и на какие продукты поднимутся цены к Пасхе.

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