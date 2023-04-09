Насколько и на какие продукты вырастут цены на Пасху: перечень

Больше всего перед пасхальными праздниками подорожает мясная продукция и куриные яйца.

В Украине уже подорожала определенная категория продуктов накануне Пасхи, которая в этом году приходится на 16 апреля. Однако цены еще могут вырасти на 5-10%.

Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

Эксперт отметил, что свинина, которая является самым популярным видом мяса, стабильно пользуется спросом среди переработчиков перед праздником.

Средние цены на свинину в супермаркетах составляют:

свинина ошеек – 189-219,00 грн/кг (за год цена выросла на 31%);

свинина лопатка – 165,90-179,00 грн/кг (за год цена выросла на 44%);

свинина грудинка – 169-171,00 грн/кг (за год цена выросла на 55%);

шашлык из свинины – 157-205,00 грн/кг (за год цена выросла на 29%);

сало домашнее – 179-186,10 грн/кг (за год цена выросла на 13%);

буженина – 439-459,00 грн/кг (за год цена выросла на 34%).

Цены на куриные яйца колеблются в диапазоне 66,90-74,15 грн/10 шт. в супермаркетах. По сравнению с прошлым годом цена выросла в 2 раза.

Непосредственно в канун праздника цены на яйца при оптимистическом сценарии могут продержаться на текущем уровне. При пессимистическом – на 8-10%.

Средние цены на овощи на оптовых рынках в начале апреля (год до года):

огурцы (тепличные) – 100-115 грн/кг (цена выросла на 45%);

помидоры – 75-95 грн/кг (цена выросла на 19%);

лук – 44 грн/кг (цена выросла в 2,3 раза);

морковь – 28,50 грн/кг (цена выросла на 63%).

Напомним, академик НААН Юрий Лупенко рассказал, что пасхальная корзина обойдется в 1209 грн.

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