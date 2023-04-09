Наскільки та на які продукти зростуть ціни до Великодня: перелік

Найбільше перед великодніми святами здорожчає м'ясна продукція та курячі яйця.

В Україні вже подорожчала певна категорія продуктів напередодні Великодня, який цього року припадає на 16 квітня. Проте ціни ще можуть зрости на 5-10%.

Про це у коментарі "Обозреватель" розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

Експерт зазначив, що свинина, яка є найпопулярнішим видом м’яса, стабільно тримає попит серед переробників перед святом.

Наразі середні ціни на свинину в супермаркетах становлять:

свинина ошийок – 189-219,00 грн/кг (за рік ціна зросла на 31%);

свинина лопатка – 165,90-179,00 грн/кг (за рік ціна зросла на 44%);

свинина грудинка – 169-171,00 грн/кг (за рік ціна зросла на 55%);

шашлик зі свинини – 157-205,00 грн/кг (за рік ціна зросла на 29%);

сало домашнє – 179-186,10 грн/кг (за рік ціна зросла на 13%);

буженина – 439-459,00 грн/кг (за рік ціна зросла на 34%).

Ціни на курячі яйця наразі коливаються в діапазоні 66,90-74,15 грн/10 шт. у супермаркетах. У порівнянні з минулим роком ціна зросла в 2 рази.

Безпосередньо напередодні свята ціни на яйця при оптимістичному сценарію можуть протриматися на поточному рівні. При песимістичному – на 8-10%.

Середні ціни на овочі на оптових ринках на початку квітня (рік до року):

огірки (тепличні) – 100-115 грн/кг (ціна зросла на 45%);

помідори – 75-95 грн/кг (ціна зросла на 19%);

цибуля – 44 грн/кг (ціна зросла в 2,3 рази);

морква – 28,50 грн/кг (ціна зросла на 63%).

Нагадаємо, академік НААН Юрій Лупенко розповів, що великодній кошик коштуватиме 1209 грн.

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