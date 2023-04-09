"Раніше вірив пропаганді": ексофіцер ГРУ РФ перейшов на сторону України

Уродженець Якутська понад 15 років будував кар’єру в армії та спецслужбах РФ, проте вирішив перейти на сторону ЗСУ.

Колишній офіцер Головного розвідувального управління Росії (Головного управління Генерального штабу ЗС РФ) Владислав Аммосов (Республіка Саха, РФ), який понад 15 років будував кар'єру в армії та спецслужбах РФ, вирішив воювати на стороні України проти окупантів.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода Україна".

"Колишніх офіцерів не буває. Я готовий хоч зараз у диверсійно-розвідувальній групі йти на територію Росії і там знищувати ворогів. Вороги моєї батьківщини – це ті, хто зараз підтримує цю путінську владу", - розповів Аммосов.

Владислав Аммосов також пройшов всі можливі перевірки СБУ, ГУР та інших правоохоронних органів України.

До України після 24 лютого 2022 року йому вдалося потрапити через Громадянську раду у Польщі – політичне об'єднання, яке тоді оголосило набір добровольців до лав національних підрозділів у складі ЗСУ, а також регіональних та національних організацій цивільного спротиву в Росії.

За словами Аммосова, вже розпочався процес створення "Сибірського батальйону", метою який буде відвоювати право народів Росії на свободу.

Нагадаємо, під Бахмутом загинув доброволець із Франції.

Читайте також: