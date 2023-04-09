Великдень в Україні: ціни на м'ясо та ковбасу

Напередодні Великодня очікується різкий стрибок цін на всі м'ясні продукти.

Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко розповів "24 каналу", які товари подорожчають найбільше.

За прогнозом економіста, найбільше перед великодніми святами здорожчає буженина — вже зараз вона коштує 425-459 грн за кілограм. Порівняно з минулорічними цінами, зростання на цей продукт становить 31%.

На другому місці опинилася традиційна домашня ковбаса, яка вже коштує від 340 до 400 грн за кілограм, хоча 2022 року була на 9,4% дешевша. Сало стало рекордсменом зі здорожчання у річному вимірі (38,4%), воно зараз коштує близько 220 грн за кг.

Юрій Лупенко зазначив, що через війну купівельна спроможність українців значно знизилася, особливо у жителів областей, які постраждали від обстрілу. У зв'язку з цим багатьом покупцям доведеться стримати свої запити під час підготовки до Великодня.

Дослідники з Інституту аграрної економіки підрахували, що перед Великоднем ціни на м'ясо зросли на 5-7%.

Від початку 2023 року всі види м'ясної продукції у роздрібних мережах помітно здорожчали. Яловичі ребра та гуляш, а також свинячі лопатки та ошийок підскочили в ціні на 1-3%. Водночас, курячі стегна та гомілки зросли в ціні на 5-10%. А ось куряче філе, свиняча грудка та солоне сало навіть трохи здешевшали — на 0,3%-2,8%.

Раніше науковці з Інституту аграрної економіки повідомили, що напередодні Великодня українці почнуть активніше купувати м'ясо, що спровокує зростання цін у межах 5–7%. За словами провідного наукового співробітника відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту Наталії Копитець, деякі види м'яса вже здорожчали.

Стрибок цін на Великдень: якими продуктами краще запастися заздалегідь

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