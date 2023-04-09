Пасха в Украине: цены на мясо и колбасу

В преддверии Пасхи ожидается резкий скачок цен на все мясные продукты.

Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко рассказал "24 каналу", какие товары подорожают больше всего.

По прогнозу экономиста, больше всего перед пасхальными праздниками подорожает буженина – уже сейчас она стоит 425-459 грн за килограмм. По сравнению с прошлогодними ценами рост на этот продукт составляет 31%.

На втором месте оказалась традиционная домашняя колбаса, которая уже стоит от 340 до 400 грн за килограмм, хотя в 2022 году была на 9,4% дешевле. Сало стало рекордсменом по удорожанию в годовом исчислении (38,4%), оно сейчас стоит около 220 грн за кг.

Юрий Лупенко отметил, что из-за войны покупательная способность украинцев значительно снизилась, особенно у жителей областей, пострадавших от обстрела. В этой связи многим покупателям придется сдержать свои запросы во время подготовки к Пасхе.

Исследователи из Института аграрной экономики подсчитали, что перед Пасхой цены на мясо выросли на 5-7%.

С начала 2023 года все виды мясной продукции в розничных сетях заметно подорожали. Говяжьи ребра и гуляш, а также свиные лопатки и ошеек подскочили в цене на 1-3%. В то же время куриные бедра и голени выросли в цене на 5-10%. А вот куриное филе, свиная грудка и соленое сало даже немного подешевели — на 0,3%-2,8%.

Ранее ученые из Института аграрной экономики сообщили, что в канун Пасхи украинцы начнут активнее покупать мясо, что спровоцирует рост цен в пределах 5-7%. По словам ведущего научного сотрудника отдела ценообразования и аграрного рынка Института Наталии Копытец, некоторые виды мяса уже удорожали.

Скачок цен на Пасху: какими продуктами лучше запастись заранее

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