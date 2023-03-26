Цены на продукты к Пасхе "взлетят": что стоит закупить заранее

В преддверии Пасхи (16 апреля – ред.) ожидается рост цен на популярные продукты к праздничному столу. Эксперты советуют сделать запас продуктов, чтобы сэкономить деньги. Все для выпечки – мука, сахар, растительное масло, сухофрукты – также можно приобрести уже сейчас.

Об этом говорится в сюжете "Сніданок з 1+1".

Как правило, к Пасхе прежде всего дорожают мясо и яйца. Поэтому на эти продукты будет как минимум та же цена, а как максимум – они подорожают на 10-15%.

"Несомненно, я думаю, что у всех производителей продовольствия будет желание накрутить цены. Но никто не будет сегодня платить 150 грн за десяток яиц или 200 грн/кг помидоров. Потому что нет таких денег у людей", – сказал экономист Олег Пендзин.

Экономисты не исключают, что перед Пасхой подорожают не только мясо и яйца, но овощи, фрукты, хлеб, крупы. Удешевление продукции в ближайшее время ждать не стоит.

Напомним, что из-за военного положения привычных для всех украинцев трех выходных на Пасху не будет. То есть в понедельник, 17 апреля 2023 года, украинцы не получат дополнительный выходной день и будут работать.

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