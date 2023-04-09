"Раньше верил пропаганде": экс-офицер ГРУ РФ перешел на сторону Украины

Уроженец Якутска более 15 лет строил карьеру в армии и спецслужбах РФ, однако решил перейти на сторону ВСУ.

Бывший офицер Главного разведывательного управления России (Главного управления Генерального штаба ВС РФ) Владислав Аммосов (Республика Саха, РФ), более 15 лет строивший карьеру в армии и спецслужбах РФ, решил воевать на стороне Украины против оккупантов.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода Украина".

"Бывших офицеров не бывает. Я готов хоть сейчас в диверсионно-разведывательной группе идти на территорию России и там уничтожать врагов. Враги моей родины – это те, кто сейчас поддерживает эту путинскую власть", — рассказал Аммосов.

Владислав Аммосов также прошел все проверки СБУ, ГУР и других правоохранительных органов Украины.

В Украину после 24 февраля 2022 года ему удалось попасть через Гражданский совет в Польше – политическое объединение, которое тогда объявило набор добровольцев в ряды национальных подразделений в составе ВСУ, а также региональных и национальных организаций гражданского сопротивления в России.

По словам Аммосова, уже начался процесс создания "Сибирского батальона", целью которого будет отвоевать право народов России на свободу.

Напомним, под Бахмутом погиб доброволец из Франции.

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