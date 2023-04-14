Как за год в Украине подорожали продукты: данные Госстата

В Украине за последний год подорожали все без исключения категории продуктов питания. С марта 2022 года по март 2023 года цены на них увеличились на 26,8%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Больше всего подорожали яйца, которые стоят на 79,8% дороже, чем в прошлом году. Также подорожали фрукты – на 44,9% и овощи, стоимость которых выросла на 38,3%. Рыба и продукты из рыбы подорожали на 37,2%.

Более чем на 20% подорожали следующие продукты:

сахар – на 23,5%

макаронные изделия – на 20,4%

хлеб и хлебопродукты – на 20,3%

мясо и мясопродукты – на 20,2%

Кроме того, подорожали:

масло на 19,7%

сыр – на 18%

хлеб – на 17,3%

молоко – на 15%

подсолнечное масло – на 6,9%

Ранее сообщалось, что в Украине фиксируют рост цен на некоторые популярные среди граждан овощи, такие как огурцы, помидоры и лук.

Какие прогнозы

В Украине в ближайшее время ускорятся инфляционные процессы. Причина – восстановление экономики и рост потребительского спроса.

Полноценное восстановление экономики Украины ожидается в последующие годы. По прогнозам НБУ, в 2024 году экономика вырастет на 4,1%, а в 2025 году – еще на 6,4%. Экономическая активность в Украине в 2023 году будет оставаться слабой, а реальный ВВП вырастет всего на 0,3%. Еще в октябре НБУ прогнозировал рост на 4,0%.

Согласно расчетам правительства, государственные доходы 2023 года будут почти вдвое меньше расходов. Сокращение украинской экономики и инфляция в этом году будут настолько существенными, что по сравнению с этим даже незначительное улучшение обернется приростом. Поэтому в бюджет на 2023 год заложен рост ВВП на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном.

В то же время средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

В этом году, как ожидается, украинская экономика может сократиться на 30-40%, а инфляция превысит 33%. Огромный дефицит бюджета, прежде всего, объясняется огромными расходами на безопасность и оборону.

Цены на продукты – уже просто космос: что будет дальше

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