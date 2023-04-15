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Макрон подписал закон о пенсионной реформе – AFP

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Макрон подписал закон о пенсионной реформе – AFP

Фото: Associated Press

Несмотря на массовые протесты и возмущение многих граждан, президент Франции подписал закон о повышении пенсионного возраста.

В ночь на субботу, 15 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, который предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Об этом информирует агентство AFP.

"Французский президент Макрон обнародовал закон о пенсионной реформе, включая повышение пенсионного возраста до 64 лет, отмечает официальный вестник страны", — говорится в сообщении.

Напомним, эту реформу не поддерживает большинство населения Франции. Но в пятницу, 14 апреля, ее одобрил Конституционный совет, вызвав новую волну массовых протестов. Кое-где произошли столкновения митингующих с правоохранителями, а в городе Ренн активисты подожгли полицейский участок.

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Дата публикации
Просмотры
694
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