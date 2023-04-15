Макрон подписал закон о пенсионной реформе – AFP

Несмотря на массовые протесты и возмущение многих граждан, президент Франции подписал закон о повышении пенсионного возраста.

В ночь на субботу, 15 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, который предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Об этом информирует агентство AFP.

"Французский президент Макрон обнародовал закон о пенсионной реформе, включая повышение пенсионного возраста до 64 лет, отмечает официальный вестник страны", — говорится в сообщении.

#BREAKING Франция's Macron has promulgated его pension реформы в закон, включая расстояние retirement age до 64, подчеркивая страну official gazette pic.twitter.com/dwGN7emI4X — AFP News Agency (@AFP) 15 апреля 2023

Напомним, эту реформу не поддерживает большинство населения Франции. Но в пятницу, 14 апреля, ее одобрил Конституционный совет, вызвав новую волну массовых протестов. Кое-где произошли столкновения митингующих с правоохранителями, а в городе Ренн активисты подожгли полицейский участок.

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