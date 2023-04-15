Астрологический прогноз на 15 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: велика вероятность приступов лени и апатии, противостоять которым можно, только занявшись чем-то действительно интересным – творчеством или хобби.
Символ дня: сосуды с живой и мертвой водой.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый, мятный, малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: тигровый, кошачий и соколиный глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: необходимо беречь уши: надевать теплые головные уборы, избегать переохлаждения и сквозняков, отказаться от пирсинга.
Питание дня: можно голодать и поститься.
Стрижка дня: стричься не рекомендуется.
Дачные работы дня: идеальное время для садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: рекомендуется медитировать и гадать на картах Таро.
Сны дня: вероятность того, что сны нынешнего дня сбудутся – пятьдесят на пятьдесят.
Табу дня: не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь.
Цитата дня: "Представляйте себя на пороге достижения беспрецедентного успеха. Жизнь, ясная и великолепная, вся перед вами. Достигайте! Добивайтесь!" (Дейл Карнеги).
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