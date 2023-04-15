Канада передала ВСУ тренажеры-симуляторы для управления "леопардами"

В Минобороны Канады пообещали и дальше поддерживать Украину.

Канада предоставляет Украине три тренажера-симулятора для практики управления танками Leopard 2.

Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд на своей странице в Twitter.

"В дополнение к восьми танкам Leopard 2, которые мы доставили в Польшу, Канада развернула три тренажера для стрельбы с Leopard, чтобы помочь научить украинские экипажи управлению танками и тактике. Наша поддержка Украины многогранна – и она будет продолжаться", — написала Ананд.

Напомним, подготовка к контрнаступлению ВСУ продолжается полным ходом. Так, в Польше украинские защитники овладевают "леопардами". Современными танками воины учатся управлять под руководством сводной группы инструкторов из Норвегии и Польши.

Ранее мы сообщали, что украинские пилоты прибыли в Соединенные Штаты с целью оценки способностей американскими инструкторами. На военной базе в Аризоне с помощью специальных тренажеров оценивают и улучшают их умения управления штурмовиками.

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