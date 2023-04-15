Категорія
Допомога
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Канада передала ЗСУ тренажери-симулятори для управління "леопардами"

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
14
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Канада передала ЗСУ тренажери-симулятори для управління "леопардами"

Фото: Associated Press

У Міноборони Канади пообіцяли й надалі підтримувати Україну.

Канада надає Україні три тренажери-симулятори для практики управління танками Leopard 2. 

Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд на своїй сторінці у Twitter.

"На додачу до восьми танків Leopard 2, які ми доставили до Польщі, Канада розгорнула три тренажери для стрільби з Leopard, щоб допомогти навчити українські екіпажі керуванню танками й тактиці. Наша підтримка України багатогранна – і вона триватиме", - написала Ананд. 

Нагадаємо, підготовка до контрнаступу ЗСУ триває повним ходом. Так, у Польщі українські захисники опановують "леопардів". Навчатися керувати сучасними танками воїнам допомагає зведена група інструкторів з Норвегії та Польщі.

Раніше ми повідомляли, що українські пілоти прибули до Сполучених Штатів для оцінки здібностей америкнськими інструкторами. На військовій базі в Арізоні із допомогою спеціальних тренажерів оцінюють і покращують їхні вміння управління штурмовиками. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
14
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація