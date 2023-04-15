Канада передала ЗСУ тренажери-симулятори для управління "леопардами"

Канада надає Україні три тренажери-симулятори для практики управління танками Leopard 2.

Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд на своїй сторінці у Twitter.

"На додачу до восьми танків Leopard 2, які ми доставили до Польщі, Канада розгорнула три тренажери для стрільби з Leopard, щоб допомогти навчити українські екіпажі керуванню танками й тактиці. Наша підтримка України багатогранна – і вона триватиме", - написала Ананд.

Нагадаємо, підготовка до контрнаступу ЗСУ триває повним ходом. Так, у Польщі українські захисники опановують "леопардів". Навчатися керувати сучасними танками воїнам допомагає зведена група інструкторів з Норвегії та Польщі.

Раніше ми повідомляли, що українські пілоти прибули до Сполучених Штатів для оцінки здібностей америкнськими інструкторами. На військовій базі в Арізоні із допомогою спеціальних тренажерів оцінюють і покращують їхні вміння управління штурмовиками.

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