Ще одна країна підтримала трибунал РФ за воєнні злочини – Кулеба

Коста-Ріка приєдналася до Основної групи Спеціального трибуналу щодо злочинів росіян проти України. Загальна кількість держав у групі досягла 34.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками розмови з головою дипломатії Коста-Ріки Арнольдо Тіноко.

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"Під час нашої сьогоднішньої розмови очільник МЗС Арнольдо Тіноко повідомив мені, що Коста-Ріка вирішила приєднатися до Основної групи Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України, довівши загальну кількість держав до 34. Ми також обговорили шляхи подальшого посилення двосторонньої співпраці", - зазначив очільник української дипломатії.

During our call today, FM Arnoldo Tinoco informed me that Costa Rica has decided to join the Core Group on the Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine, bringing the total number of states to 34. We also discussed ways to further boost bilateral cooperation. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 14, 2023

Нагадаємо, у листопаді минулого року Європейський Союз запропонував ідею трибуналу. Офіційно її підтримали в січні шляхом голосування в Європейському парламенті.

Також ми повідомляли, що Державний департамент США підтримав "гібридний трибунал" проти Росії.

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