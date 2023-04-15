Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ще одна країна підтримала трибунал РФ за воєнні злочини – Кулеба

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
422
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ще одна країна підтримала трибунал РФ за воєнні злочини – Кулеба

Фото: ТСН.ua

Очільники МЗС України та Коста-Ріки обговорили розвиток двосторонньої співпраці.

Коста-Ріка приєдналася до Основної групи Спеціального трибуналу щодо злочинів росіян проти України. Загальна кількість держав у групі досягла 34. 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками розмови з головою дипломатії Коста-Ріки Арнольдо Тіноко. 

"Під час нашої сьогоднішньої розмови очільник МЗС Арнольдо Тіноко повідомив мені, що Коста-Ріка вирішила приєднатися до Основної групи Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України, довівши загальну кількість держав до 34. Ми також обговорили шляхи подальшого посилення двосторонньої співпраці", - зазначив очільник української дипломатії. 

Нагадаємо, у листопаді минулого року Європейський Союз запропонував ідею трибуналу. Офіційно її підтримали в січні шляхом голосування в Європейському парламенті. 

Також ми повідомляли, що Державний департамент США підтримав "гібридний трибунал" проти Росії.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
422
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація