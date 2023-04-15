Загарбники обстріляли з мінометів Сумщину: є пошкодження

Росіяни продовжують тероризувати українське прикордоння.
У п'ятницю, 14 квітня, окупанти обстріляли Сумщину з мінометів і БпЛА. У Середино-Будській громаді пошкоджень зазнали приватна територія і автомобілі.
Про це інформує преслужба Сумської ОВА.
"...росіяни здійснили обстріли Середино-Будської громади: били з мінометів - 2 прильоти. А також з ворожого БпЛА по м.Середино-Буда відбулося скидання 6-ти вибухових пристроїв типу ВОГ", - йдеться в повідомленні.
Людських жертв немає, але пошкоджені одне приватне домоволодіння і три автомобілі.
Ранішеми повідомляли, що окупанти в Донецьку розстріляли двох азербайджанців. Іноземці відмовилися воювати проти України.
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