Загарбники обстріляли з мінометів Сумщину: є пошкодження

У п'ятницю, 14 квітня, окупанти обстріляли Сумщину з мінометів і БпЛА. У Середино-Будській громаді пошкоджень зазнали приватна територія і автомобілі.

Про це інформує преслужба Сумської ОВА.

"...росіяни здійснили обстріли Середино-Будської громади: били з мінометів - 2 прильоти. А також з ворожого БпЛА по м.Середино-Буда відбулося скидання 6-ти вибухових пристроїв типу ВОГ", - йдеться в повідомленні.

Людських жертв немає, але пошкоджені одне приватне домоволодіння і три автомобілі.

Ранішеми повідомляли, що окупанти в Донецьку розстріляли двох азербайджанців. Іноземці відмовилися воювати проти України.

Читайте також: