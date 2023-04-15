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Загарбники обстріляли з мінометів Сумщину: є пошкодження

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
202
Час на прочитання
1 хв
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Загарбники обстріляли з мінометів Сумщину: є пошкодження

Обстріл Сумщини, фото / поліція

Росіяни продовжують тероризувати українське прикордоння.

У п'ятницю, 14 квітня, окупанти обстріляли Сумщину з мінометів і БпЛА. У Середино-Будській громаді пошкоджень зазнали приватна територія і автомобілі. 

Про це інформує преслужба Сумської ОВА. 

"...росіяни здійснили обстріли Середино-Будської громади: били з мінометів - 2 прильоти. А також з ворожого БпЛА по м.Середино-Буда відбулося скидання 6-ти вибухових пристроїв типу ВОГ", - йдеться в повідомленні. 

Людських жертв немає, але пошкоджені одне приватне домоволодіння і три автомобілі. 

Ранішеми повідомляли, що окупанти в Донецьку розстріляли двох азербайджанців. Іноземці відмовилися воювати проти України. 

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Дата публікації
Перегляди
202
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