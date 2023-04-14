Дуда пояснив, чому Польща передаватиме Україні винищувачі МіГ-29 поступово

Польска влада буде передавати Україні винищувачі МіГ-29 поступово, змінюючи їх у власному парку на літаки стандартів НАТО.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на прес-конференції з австрійським колегою Александером ван дер Белленом.

Він заявив, що Польща вже почала відправку літаків МіГ-29 до України.

"Ймовірно, ми ці літаки, те що в нас ще залишилося, поступово будемо передавати з наших ресурсів. Однак ми це будемо робити в міру того, як ці ресурси будуть поповнюватися новими літаками стандартів НАТО, які ми купуємо для польської армії", - заявив він.

Дуда зазначив, що мова йде про літаки FA-50, які Польща закупила у Південної Кореї. Він заявив, що перші винищувачі повинні прибути до Польщі вже влітку цього року.

Крім того, польский президент додав, що Сполучені Штати також передадуть Польщі винищувачі F-35, виробництво яких вже розпочалось.

Нагадаємо, раніше голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна має отримати від країн Заходу винищувачі F-16 та пришвидшення постачання зброї і боєприпасів, що стане найкращими гарантіями безпеки у короткостроковій перспективі.

Крім того, ми раніше інформували, що Федеральний уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на експорт до України винищувачів МіГ-29 зі складів НДР.

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