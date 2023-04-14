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Нідерланди дозволили евтаназію для дітей віком до 12 років

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Нідерланди дозволили евтаназію для дітей віком до 12 років

Фото: Associated Press

Нідерландські медики допомагатимуть померти дітям, які страждають від нестерпного та невиліковного болю.

Уряд Нідерландів дозволив евтаназію для маленьких дітей, які страждають від нестерпного та невиліковного болю. Такого дозволу місцеві педіатри вимагали роками.

Про це повідомляє Reuters. 

Упродовж першого року запровадження такої евтаназії вона поширюватиметься на малу групу з п’яти-десяти дітей віком до 12 років, для яких варіанти паліативної допомоги недостатні для полегшення їхніх страждань. 

“Допомога у смерті для цієї групи є єдиною розумною альтернативою нестерпним і безнадійним стражданням дитини”, — йдеться в заяві уряду. 

У 2002 році Нідерланди були першою країною в світі, яка легалізувала евтаназію на суворих умовах, і про всі випадки потрібно було повідомляти медичні комісії.  Раніше в цій країні евтаназія була легальною для людей віком від 12 років, які можуть дати свою згоду, а також для дітей віком до одного року за згодою батьків. 

Нідерланди не перша країна, яка дозволила смерть за допомогою лікаря для дітей будь-якого віку. У Бельгії це дозволено від 2014 року.

Нагадаємо, бельгійку, яка вбила п'ятьох своїх дітей, піддали евтаназії за її власним проханням через 16 років після вбивства.

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Дата публікації
Перегляди
200
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