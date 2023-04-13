Польща передасть Україні нову партію винищувачів МіГ-29 - Моравецький

За словами Моравецького, польска військова авіація більше не потребує МіГ-29.

Премʼєрміністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Варшава готує до передачі нову партію винищувачів МіГ-29 для України.

Про це польский прем'єр заявив під час дебатів, організованих аналітичним центром Atlantic Council у Вашингтоні, інформує РАР.

Говорячи про МіГ-29, він заявив, що "ми поставимо ще одну партію (бойових літаків)".

Також читайте Фінляндія відповіла на запит України щодо винищувачів Hornet

Моравецький зазначив, що польска військова авіація наразі нараховує 48 винищувачів F-16 та має підтримку з боку союзників, в тому числі з США, які нещодавно передали Польщі партію винищувачів F-22 на ротацію в рамках зміцнення східного флангу НАТО.

Крім того, найближчими роками Польща очікує поставок багатоцільових винищувачів F-35, тому, за словами Моравецького, польска військова авіація більше не потребує МіГ-29.

Разом з тим Моравецький не уточнив, скільки саме літаків будуть передані Україні у наступній партії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 квітня Польща надіслала запит до німецького уряду з проханням дозволити постачати до України літаки МіГ-29 зі старих запасів Німеччини.

Пізніше Федеральний уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на експорт до України винищувачів МіГ-29 зі складів НДР.

Читайте також: