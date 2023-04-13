Польща просить у Німеччини дозволу передати ЗСУ винищувачі МіГ-29 - ЗМІ

Лист нібито вже надійшов до Берліна.

Варшава надіслала запит до німецького уряду з проханням дозволити постачати до України літаки МіГ-29 зі старих запасів Німеччини.

Про це з посиланням на власні джерела повідомили німецькі видання DPA та Tagesspiegel.

"Польща звернулася до Федерального уряду Німеччини з проханням надання дозволу на постачання Україні бойових літаків радянського зразка", - пишуть медіа.

DPA, згадуючи джерела в урядових колах, наголошує, що відповідний лист вже надійшов до Берліна.

"Йдеться про реактивні літаки типу МіГ-29 зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки, які Німеччина передала Польщі, а також на передавання яких Берлін має погодитися", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, ЗСУ отримали від Варшави чотири бойові літаки МіГ-29. Передавання ще чотирьох винищувачів - у процесі. За словами президента Анджея Дуди, Польща згодом готова відправити ще шість бойових літаків до України.

Тим часом у Болгарії заявили, що готові передати українським пілотам винищувачі МіГ-29. Втім, Софія готова зробити це не безоплатно, а через трикутну угоду з іншими країнами.

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