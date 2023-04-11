Данія зробила заяву щодо передавання Україні винищувачів F-16

У Міноборони Данії наголосили, що першим кроком має стати тренування українських пілотів.

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що рішення про передавання Україні літаків F-16 має ухвалюватися спільно з країнами-союзниками.

Про це він сказав на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим, повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

"Данія також знає про запит України щодо надання винищувачів F-16. Вважаю, що першим кроком має стати тренування ваших пілотів. Сподіваюсь, в нас буде подібна дискусія, але я мушу підкреслити, що рішення про передавання літаків має бути затверджене спільно з іншими країнами-союзниками", – наголосив Поульсен.

Нагадаємо, до літа Данія розпочне передавання Україні 100 танків Leopard 1.

Болгарія готова передати українським пілотам винищувачі МіГ-29. Втім, країна готова зробити це не безоплатно, а через трикутну угоду з іншими країнами.

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