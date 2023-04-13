Польша просит у Германии разрешения передать ВСУ истребители МиГ-29 — СМИ

Письмо якобы уже пришло в Берлин.

Варшава направила запрос в германское правительство с просьбой разрешить поставлять в Украину самолеты МиГ-29 из старых запасов Германии.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили германские издания DPA и Tagesspiegel.

"Польша обратилась в Федеральное правительство Германии с просьбой о предоставлении разрешения на поставку Украине боевых самолетов советского образца", — пишут медиа.

DPA, упоминая источники в правительственных кругах, отмечает, что соответствующее письмо уже поступило в Берлин.

"Речь идет о реактивных самолетах типа МиГ-29 из старых запасов Немецкой Демократической Республики, которые Германия передала Польше, а также на передачу которых Берлин должен согласиться", — говорится в материале.

Напомним, ВСУ получили от Варшавы четыре боевых самолета МиГ-29. Передача еще четырех истребителей – в процессе. По словам президента Анджея Дуды, Польша впоследствии готова отправить еще шесть боевых самолетов в Украину.

Тем временем в Болгарии заявили, что готовы передать украинским пилотам истребители МиГ-29. Впрочем, София готова сделать это не безвозмездно, а из-за треугольного соглашения с другими странами.

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