Передача Украине МиГ-29: Болгария назвала условие

София готова сделать это не безвозмездно, а из-за "треугольного соглашения".

Болгария готова передать украинским пилотам истребители МиГ-29. Впрочем, страна готова сделать это не безвозмездно, а из-за треугольного соглашения с другими странами.

Об этом сообщили в пресс-службе болгарского Минобороны.

В министерстве подчеркивают, что не вели переговоры о поставках в Украину МиГ-29, как об этом сообщали некоторые СМИ. Ведь такое решение, добавляют в ведомстве, могло подорвать обороноспособность страны.

"Министерство обороны не вело никаких переговоров о безвозмездном предоставлении болгарских истребителей МиГ-29 Украине. Такое решение привело бы к дефициту (в Вооруженных силах), что противоречит Конституции Республики Болгария и закону "Об обороне и вооруженных силах Республики Болгария", — заявили Болгария.

Вместе с этим в Софии отметили, что с конца 2022-го проводятся переговоры о возможности реализации "треугольного соглашения", чтобы заменить часть имеющегося оружия более современными.

"В соответствии с решением народного собрания с конца 2022 года, министерство обороны последовательно проводит переговоры о возможности реализации так называемых трехсторонних соглашений, чтобы заменить часть имеющихся вооружений на совместные вооружения из стран-союзников", — говорится в сообщении.

Напомним, Украина получила от Варшавы четыре боевых самолета МиГ-29. Передача еще четырех истребителей – в процессе. По словам президента Польши Анджея Дуды, его страна впоследствии готова отправить еще шесть боевых самолетов в Украину, отметил Дуда.

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