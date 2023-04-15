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Макрон підписав закон про пенсійну реформу – AFP

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Макрон підписав закон про пенсійну реформу – AFP

Фото: Associated Press

Попри масові протести й обурення численних громадян, президент Франції підписав закон про підвищення пенсійного віку.

У ніч проти суботи, 15 квітня, президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про пенсійну реформу, який передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

Про це інформує агенція AFP

"Французький президент Макрон оприлюднив закон про пенсійну реформу, зокрема, підвищення пенсійного віку до 64 років, зазначає офіційний вісник країни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цю реформу не підтримує велика частина населення Франції. Проте в п'ятницю, 14 квітня, її схвалила Конституційна рада, що викликало нову хвилю масових протестів. Подекуди відбулися сутички мітингувальників із правоохоронцями, а в місті Ренн активісти підпалили поліцейський відділок. 

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Дата публікації
Перегляди
162
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