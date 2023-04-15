Макрон підписав закон про пенсійну реформу – AFP

У ніч проти суботи, 15 квітня, президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про пенсійну реформу, який передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

Про це інформує агенція AFP.

"Французький президент Макрон оприлюднив закон про пенсійну реформу, зокрема, підвищення пенсійного віку до 64 років, зазначає офіційний вісник країни", - йдеться в повідомленні.

#BREAKING France's Macron has promulgated his pension reform into law, including raising the retirement age to 64, according to the country's official gazette pic.twitter.com/dwGN7emI4X — AFP News Agency (@AFP) April 15, 2023

Нагадаємо, цю реформу не підтримує велика частина населення Франції. Проте в п'ятницю, 14 квітня, її схвалила Конституційна рада, що викликало нову хвилю масових протестів. Подекуди відбулися сутички мітингувальників із правоохоронцями, а в місті Ренн активісти підпалили поліцейський відділок.

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