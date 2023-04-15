Держави G7 нададуть Україні допомогу на суму понад 5 мільярдів доларів – Кабмін

Окрім фінансування від G7, Україна отримає додаткову допомогу щонайменше від іще восьми країн.

Держави Великої Сімкм пообіцяли надати Україні фінансову допомогу на суму понад 5 мільярдів доларів. Серед країн, які погодилися надати додаткові кошти - Велика Британія, Німеччина і Франція.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"За результатами перемовин з міністрами фінансів країн Великої Сімки в межах Spring Meetings отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму більше 5 млрд доларів. Зокрема, домовилися про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією", - зазначив очільник уряду.

Окрім цього, протягом наступних шести років Швейцарія надасть Україні 1,9 мільярда доларів. Спеціальний фонд щодо допомоги Україні створює також Данія, плануючи наповнити його 1 мільярдом євро. Додаткову підтримку нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія та Нідерланди, наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, Сполучені Штати запроваджують нові санкції проти країни-агресорки. Вони стосуватимуться понад 120 компаній та фізичних осіб, пов’язаних, зокрема, із "Росатомом".

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