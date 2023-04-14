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США запровадили нові потужні санкції проти РФ – Шмигаль

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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США запровадили нові потужні санкції проти РФ – Шмигаль

США запроваджують нові санкції проти Росії / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Очільник уряду України закликав запровадити санкції проти всієї ядерної галузі РФ.

Сполучені Штати запроваджують нові санкції проти країни-агресорки. Вони стосуватимуться понад 120 компаній та фізичних осіб, пов’язаних, зокрема, із "Росатомом".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

Очільник уряду під час зустрічі з міністеркою фінансів США Джанет Єллен закликав запровадити санкції проти всієї ядерної галузі РФ.

"Також ми відзначили ефективність механізму "price cap" на російську нафту. Нафтогазові доходи Росії в першому кварталі цього року обвалилися. Маємо продовжувати зниження граничних цін, аби позбавити РФ можливості фінансувати свою криваву агресію", - зазначив Шмигаль. 

Прм'єр подякував американським союзникам за наміри збільшити фінансову допомогу для України до вересня цього року. 

Нагадаємо, Денис Шмигаль під час зустрічі з головою Пентагону Ллойдом Остіном закликав надати українським військовим винищувачі F-16. На думку прем'єр-міністра, ЗСУ показали на полі бою, що вони здатні якісно використовувати західну зброю.

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Дата публікації
Перегляди
314
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