США запровадили нові потужні санкції проти РФ – Шмигаль

Сполучені Штати запроваджують нові санкції проти країни-агресорки. Вони стосуватимуться понад 120 компаній та фізичних осіб, пов’язаних, зокрема, із "Росатомом".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Очільник уряду під час зустрічі з міністеркою фінансів США Джанет Єллен закликав запровадити санкції проти всієї ядерної галузі РФ.

"Також ми відзначили ефективність механізму "price cap" на російську нафту. Нафтогазові доходи Росії в першому кварталі цього року обвалилися. Маємо продовжувати зниження граничних цін, аби позбавити РФ можливості фінансувати свою криваву агресію", - зазначив Шмигаль.

Прм'єр подякував американським союзникам за наміри збільшити фінансову допомогу для України до вересня цього року.

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Нагадаємо, Денис Шмигаль під час зустрічі з головою Пентагону Ллойдом Остіном закликав надати українським військовим винищувачі F-16. На думку прем'єр-міністра, ЗСУ показали на полі бою, що вони здатні якісно використовувати західну зброю.

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