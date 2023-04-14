США ввели новые мощные санкции против РФ – Шмыгаль

Глава правительства Украины призвал ввести санкции против всей ядерной отрасли РФ.
Соединенные Штаты вводят новые санкции против страны-агрессора. Они касаются более 120 компаний и физических лиц, связанных, в частности, с "Росатомом".
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Глава правительства во время встречи с министром финансов США Джанет Йеллен призвал ввести санкции против всей ядерной отрасли РФ.
"Также мы отметили эффективность механизма "price cap" на российскую нефть. Нефтегазовые доходы России в первом квартале этого года обвалились. Должны продолжать снижение предельных цен, чтобы лишить РФ возможности финансировать свою кровавую агрессию", — отметил Шмыгаль.
Премьер поблагодарил американских союзников за намерения увеличить финансовую помощь для Украины до сентября этого года.
Напомним, Денис Шмыгаль во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином призвал предоставить украинским военным истребители F-16. По мнению премьер-министра, ВСУ показали на поле боя, что они способны качественно использовать западное оружие.
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