Били из минометов и гранатометов: оккупанты атаковали Сумскую область

В регионе зафиксировали 22 "прилета" за сутки.

В четверг, 13 апреля, захватчики трижды обстреляли приграничные общины Сумской области. Оккупанты били из минометов, артиллерии и АГС.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Эсманская община: били из ствольной артиллерии – 6 "прилетов";

Белопольская община: 6 "прилетов" из-за минометных обстрелов и 10 "прилетов" из-за обстрелов из АГС.

"Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", – говорится в сообщении.

Пока формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено, говорят военные.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не ставить знак "равно" между будущим контрнаступлением и окончательной победой Украины. Он отметил, что у Украины есть несколько вариантов контрнаступления и развития событий на фронте.

Читайте также: