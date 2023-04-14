Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Били из минометов и гранатометов: оккупанты атаковали Сумскую область

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
340
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Били из минометов и гранатометов: оккупанты атаковали Сумскую область

Оккупанты обстреляли Сумскую область / Фото: Сумская ОВА

В регионе зафиксировали 22 "прилета" за сутки.

В четверг, 13 апреля, захватчики трижды обстреляли приграничные общины Сумской области. Оккупанты били из минометов, артиллерии и АГС.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Эсманская община: били из ствольной артиллерии – 6 "прилетов";
  • Белопольская община: 6 "прилетов" из-за минометных обстрелов и 10 "прилетов" из-за обстрелов из АГС.

"Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", – говорится в сообщении.

Пока формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено, говорят военные.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не ставить знак "равно" между будущим контрнаступлением и окончательной победой Украины. Он отметил, что у Украины есть несколько вариантов контрнаступления и развития событий на фронте.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
340
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация