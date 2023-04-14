"Ювентус" одолел "Спортинг" в Лиге Европы – голкиперу туринцев стало плохо во время матча (видео)

Войцех Щенсный не смог доиграть поединок до конца.

Туринский "Ювентус" дома минимально обыграл лиссабонский "Спортинг" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы – 1:0 .

Победный гол "бьянконери" забили во втором тайме. На 73-й минуте Федерико Гатти удачно сыграл на добивании. До финального свистка "львы" не отыгрались.

Отметим, что в конце первого тайма произошел неприятный инцидент. Вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсный почувствовал боль в груди и попросил замену. Поляк, активно поддерживающий Украину в войне с российскими оккупантами, был заменен перед перерывом.

Болельщики поддержали польского голкипера громкими аплодисментами, когда он покидал поле.

Emotional Szczesny от Juventus. pic.twitter.com/7PO1llMmhZ — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) 13 апреля 2023

Обзор матча

Ответный матч состоится через неделю, 20 апреля, в Лиссабоне. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

В полуфинале победитель пары "Ювентус" – "Спортинг" сыграет с триумфатором дуэли "Манчестер Юнайтед" – "Севилья".

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