14 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

14 апреля, в православном календаре день памяти Марии Египетской. Жила этот великий праздник в Египте. Когда было ей всего 12 лет, ушла из дома, отправилась в Александрию, где вела развратную жизнь. Главной целью своего существования она видела в утоплении страстей. Их сила была настолько велика, что она даже не брала деньги за разврат и зарабатывала на жизнь пряжей.

Прошло 17 лет, когда она решила отправиться в Иерусалим с паломниками, путешествовавшими по святым местам. Но она хотела не поклониться святыням, а уловить в свои сети как можно больше душ. Во время праздника Воздвижения Креста Господня вошла она в храм, но невидимая сила не дала ей переступить порог церкви. Она так испугалась, что обратилась с молитвой к Богородице. Вымолила она помощь и удалилась в Иорданскую пустыню, чтобы замолить свои грехи.

Свои безобразия зарисовала Мария 17 лет. Постоянные слезы, молитвы, суровый пост превратили ее в праведницу. Жила она в пустыне 47 лет и умерла около 421 года.

Приметы 14 апреля

Народные приметы 14 апреля / Фото: Pexels

Голубые облака на небе, погода будет дождливая.

Не видно звезд ночью, значит скоро потеплеет.

Сильно разлилась вода до хорошего урожая зерна.

Что завтра нельзя делать

Давно верили, что 14 апреля особенно важно не грешить, потому что именно в этот день все ваши действия записываются на небесах. Не стоит оставлять на пороге свои вещи или грязную одежду.

Что можно делать завтра

Преподобную Марию считают покровительницей блудников и грешников. Поэтому все нечистые душой в этот день обращаются к ней с молитвой и просят покаяния. Если на душе человека тяжелый грех, 14 апреля нужно провести в покаянии и смирении, не есть ничего, кроме хлеба и пить только воду.

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