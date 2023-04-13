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14 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
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Время на прочтение
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14 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Церковный праздник 14 апреля / Фото: pixabay.com

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

14 апреля, в православном календаре день памяти Марии Египетской. Жила этот великий праздник в Египте. Когда было ей всего 12 лет, ушла из дома, отправилась в Александрию, где вела развратную жизнь. Главной целью своего существования она видела в утоплении страстей. Их сила была настолько велика, что она даже не брала деньги за разврат и зарабатывала на жизнь пряжей.

Прошло 17 лет, когда она решила отправиться в Иерусалим с паломниками, путешествовавшими по святым местам. Но она хотела не поклониться святыням, а уловить в свои сети как можно больше душ. Во время праздника Воздвижения Креста Господня вошла она в храм, но невидимая сила не дала ей переступить порог церкви. Она так испугалась, что обратилась с молитвой к Богородице. Вымолила она помощь и удалилась в Иорданскую пустыню, чтобы замолить свои грехи.

Свои безобразия зарисовала Мария 17 лет. Постоянные слезы, молитвы, суровый пост превратили ее в праведницу. Жила она в пустыне 47 лет и умерла около 421 года.

Приметы 14 апреля

Народные приметы 14 апреля / © Pexels
Народные приметы 14 апреля / Фото: Pexels
  • Голубые облака на небе, погода будет дождливая.
  • Не видно звезд ночью, значит скоро потеплеет.
  • Сильно разлилась вода до хорошего урожая зерна.

Что завтра нельзя делать

Давно верили, что 14 апреля особенно важно не грешить, потому что именно в этот день все ваши действия записываются на небесах. Не стоит оставлять на пороге свои вещи или грязную одежду.

Что можно делать завтра

Преподобную Марию считают покровительницей блудников и грешников. Поэтому все нечистые душой в этот день обращаются к ней с молитвой и просят покаяния. Если на душе человека тяжелый грех, 14 апреля нужно провести в покаянии и смирении, не есть ничего, кроме хлеба и пить только воду.

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